First Lithium Minerals: Hohe Leitfähigkeit definiert 28 Profile mit vorrangigen Lithium-Sole-Zielen

Bei jüngsten geophysikalischen Untersuchungen auf seinem 90 km² großen Lithiumprojekt OCA im Norden von Chile hat First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM; FRA: X28) auf Anhieb mehrere aussichtsreiche Zonen identifiziert, die typische Merkmale von salzhaltigen Aquiferen aufweisen.

Platinex erwirbt Critical Minerals-Projekt Muskrat Dam im Nordwesten Ontarios

Platinex Inc. (CSE: PTX; FRA: 9PX) erweitert sein Portfolio weiter in Richtung "Critical Minerals". Wie das Unternehmen heute bekanntgab, hat Platinex eine verbindliche Absichtserklärung für eine Earn-In-Option auf eine 100%ige Beteiligung am Muskrat Dam Critical Minerals Projekt unterzeichnet. Das Projekt Muskrat Dam befindet sich im Nordwesten von Ontario, etwa 125 km nordöstlich des Lithiumprojekts PAK von Frontier Lithium und 125 km nordwestlich der Goldmine Musselwhite von Newmont. Das Projekt umfasst sechs Grundstücksblöcke, die zusammen 10.950 Hektar (109,5 km2) in den aussichtsreichen Grünsteingürteln Muskrat Dam Lake und Rottenfish.

