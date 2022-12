19,06 Euro extra pro Aktie - diese Sonderdividende bekommen die Anteilseigner von Volkswagen aus dem Gesamterlös des Börsengangs der Tochter Porsche. Nach der außerordentlichen Hauptversammlung am vergangenen Freitag wird die Aktie zum Wochenstart ex Dividenden gehandelt - notiert heute früh also nur optisch prozentual zweistellig im Minus.

