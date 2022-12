The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2022ISIN NameDE000HLB2ET3 LB.HESS.THR BON16/22DAIDE000HLB2EH8 LB.HESS.THR BON15/22BMWCH0297974880 COCA-COLA CO. 15-22 REGSDE000LB0SYZ2 LBBW IHS 13/22DE000HLB2EX5 LB.HESS.THR BON16/22CONDE000HLB2EA3 LB.HESS.THR BON15/22DTEDE000A19X793 VONOVIA FINANCE 18/22 FLRLU0290140358 STABILITAS-PAC.GOLD+MET.P INVESTMENTXS2372441845 EBRD 21/22 MTNUS25470DAQ25 DISCOVERY COMM. 17/23BE0002584622 BEFIMMO 18/26DE000A3H24K8 INDUSTRIA ANL.20/22