The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.12.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2022
ISIN Name
DE000HLB2ET3 LB.HESS.THR BON16/22DAI
DE000HLB2EH8 LB.HESS.THR BON15/22BMW
CH0297974880 COCA-COLA CO. 15-22 REGS
DE000LB0SYZ2 LBBW IHS 13/22
DE000HLB2EX5 LB.HESS.THR BON16/22CON
DE000HLB2EA3 LB.HESS.THR BON15/22DTE
DE000A19X793 VONOVIA FINANCE 18/22 FLR
LU0290140358 STABILITAS-PAC.GOLD+MET.P INVESTMENT
XS2372441845 EBRD 21/22 MTN
US25470DAQ25 DISCOVERY COMM. 17/23
BE0002584622 BEFIMMO 18/26
DE000A3H24K8 INDUSTRIA ANL.20/22
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2022
ISIN Name
DE000HLB2ET3 LB.HESS.THR BON16/22DAI
DE000HLB2EH8 LB.HESS.THR BON15/22BMW
CH0297974880 COCA-COLA CO. 15-22 REGS
DE000LB0SYZ2 LBBW IHS 13/22
DE000HLB2EX5 LB.HESS.THR BON16/22CON
DE000HLB2EA3 LB.HESS.THR BON15/22DTE
DE000A19X793 VONOVIA FINANCE 18/22 FLR
LU0290140358 STABILITAS-PAC.GOLD+MET.P INVESTMENT
XS2372441845 EBRD 21/22 MTN
US25470DAQ25 DISCOVERY COMM. 17/23
BE0002584622 BEFIMMO 18/26
DE000A3H24K8 INDUSTRIA ANL.20/22
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