Der Ladenkette mit Schweizer Sitz in Ecublens im Kanton Waadt wird vorgeworfen, ihre Kunden mit irreführenden Rabatten geprellt zu haben.Lausanne - Conforama Suisse steht am Montag in Lausanne vor Gericht. Der Ladenkette mit Schweizer Sitz in Ecublens im Kanton Waadt wird vorgeworfen, ihre Kunden mit irreführenden Rabatten geprellt zu haben. Es war die Westschweizer Konsumentenorganisation Fédération romande des consommateurs (FRC), die nach einer umfassenden Untersuchung im April 2019 Klage gegen den Konzern eingereicht hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...