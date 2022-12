Mit Entscheid vom 16. Dezember 2022 hat die SIX Exchange Regulation AG den letzten Handelstag der Bank Linth Aktie auf den 27. Dezember 2022 festgelegt.Uznach - Das zuständige Gericht hat die Kraftloserklärungsklage der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) genehmigt. Damit hält die LLB nun 100 Prozent an der Bank Linth. Die Aktien der Bank Linth werden am 28. Dezember 2022 von der SIX Swiss Exchange dekotiert. Das zuständige Gericht des Kantons St. Gallen hat die sich noch im Publikum befindenden Namenaktien der Bank Linth LLB AG mit einem...

