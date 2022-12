Eine Immobilie für den Ruhestand? Möglich. In der Theorie kann man mit jedem Asset, das eine Rendite erzielt, ein passives Einkommen aufbauen. Das gilt entsprechend auch für Betongold und vier Wände, in denen man entweder selbst wohnt oder die man vermietet. Trotzdem ist eine Immobilie für den Ruhestand mit einigen Nachteilen verbunden. Welche? Sehen wir uns heute drei signifikante Dinge an, die man definitiv kennen sollte. Immobilie für den Ruhestand: Kein Cashflow bei Eigennutzen Wer auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...