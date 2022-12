DJ EUREX/Bund-Future mit kleinem Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.10 Uhr um 3 Ticks auf 137,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,76 Prozent und das Tagestief bei 137,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.089 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 26 Ticks auf 151,88 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 117,52 Prozent.

Im Blick steht die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex am Vormittag. Hier erhofft sich der Markt eine Bestätigung, dass es in der Wirtschaft nicht ganz so schlecht läuft, wie zunächst befürchtet. Entsprechend werden sämtliche Komponenten des Ifo-Index etwas höher erwartet. Für den Gesamtindex liegt die Prognose bei 87,4 Punkten nach 86,3.

