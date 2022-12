Emittent / Herausgeber: Longevity Partners / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Longevity Partners erweitert seine Net Zero Carbon Kompetenz in Deutschland und ernennt Paul Czembor zum Associate Director of Energy



19.12.2022 / 08:15 GMT/BST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, Deutschland - Der Nachhaltigkeits- und Energieberater Longevity Partners holt Paul Czembor als Associate Director of Energy an seinen Münchner Standort. In dieser Position soll Czembor die Bereiche Energie und Net Zero Carbon in Deutschland verantworten und bestehende Prozesse weiterentwickeln.



Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung als Projektmanager für Energie im Immobiliensektor, bringt Czembor tiefgreifende technische Expertise in das Longevity Partners Team in München ein. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen klimaneutraler Energiesysteme, gewerkeübergreifender Gebäudeoptimierung, intelligenter Energiezähler Infrastruktur, Energiedatenanalyse, Bilanzierung von Energieflüssen und "Smart Building" Technologie.



Angesichts der aktuellen Energiepreisinflation in Deutschland wird Longevity Partners sein Energieteam in der DACH-Region in den nächsten Jahren auf insgesamt 30 Mitarbeiter erweitern, um den lokalen Markt zu unterstützen.



Als Associate Director of Energy übernimmt Czembor die Leitung sämtlicher Energieinitiativen der Münchner Niederlassung. Er wird die Energieteams in der DACH-Region bei der Umsetzung von Energieeffizienz- und Energiemanagementprojekten für Büro-, Industrie- und Gewerbeimmobilien leiten, um Energieeinsparungen, die Optimierung der Gebäudeleistung und die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen sowie das Management von ESG-Risiken der Kunden sicherzustellen.



Czembor ist ein vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zertifizierter Energieeffizienz-Experte. Seine umfangreiche technische Kompetenz und seine bewährten Führungsqualitäten machen ihn zu einer der wichtigsten Erweiterungen des Longevity Partners Teams in München, das Ende 2020 gegründet wurde.



Carolin Meier, Associate Director bei Longevity Partners Deutschland, sagte: "Wir freuen uns sehr, Paul Czembor in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine Kompetenz in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit wird für unsere Kunden eine wertvolle Hilfe bei der Bewältigung der globalen Energiekrise sein. Mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen wird er wesentlich dazu beitragen, die Energieeffizienz unserer Kunden zu verbessern, die CO2-Emissionen zu verringern und das Energieportfolio unserer Kunden zu erweitern."



Czembor, Associate Director of Energy, sagte: "Ich freue mich sehr, bei Longevity Partners einzusteigen und die Kunden beim Übergang in eine klimaneutrale Zukunft zu unterstützen. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit dem großartigen Team, um unseren Kunden in der DACH-Region die bestmöglichen ESG- und Energielösungen zu liefern."







ÜBER LONGEVITY PARTNERS



Longevity Partners ist ein globales, multidisziplinäres Energie- und Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen für die gesamten Immobilienwirtschaft. Das Unternehmen begleitet seine Kunden auf dem Weg in eine CO2-neutrale Zukunft und bietet umfassende Beratungsleistungen für die größten Namen der Branche. Kunden sind renommierte Investment Manager, Family Offices, Asset Manager oder Projektentwickler. Longevity Partners wurde 2015 von Étienne Cadestin gegründet und ist heute in der gesamten Gewerbe- und Wohnimmobilienbranche in über 40 Ländern aktiv. Die schnell wachsende Beratung hat Büros in Frankreich, United Kingdom, Deutschland, Niederlande, Italien sowie den USA und Japan. Das Geschäft in der DACH-Region führt Carolin Meier.



Mehr Informationen unter www.longevity-partners.com





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.