FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Freenet von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 27 Euro angehoben. Das operative Ergebnis (Ebitda) und damit auch der freie Barmittelzufluss des Mobilfunkanbieters könnten mittelfristig um jährlich 4 Prozent zulegen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei sollte Freenet seiner jüngsten Strategie des "profitabilitätsorientierten Kundenwachstums sowie des nachhaltigen Kostenmanagements" folgen. Angesichts einer möglichen Rezession im Jahr 2023 betrachtet er die Aktie als defensiven Wert./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / 06:47 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



