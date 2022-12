Berlin / Mannheim (ots) -SUNSHINE LIVE, die größte deutsche Plattform für elektronische Musik, wird ab 2023 auch in der Schweiz verbreitet, mit einem angepassten Programm und vielen spannenden Kooperationen mit Schweizer Partnern.Neuigkeiten aus dem Hause SUNSHINE LIVE:Ab 2023 wird SUNSHINE LIVE auch in der Schweiz verbreitet. Wie bereits in Deutschland wird auch hier eine Verbreitungsstrategie via DAB+ und IP verfolgt. Gesendet wird ein für die Schweiz angepasstes Programm, außerdem kooperiert SUNSHINE LIVE vor Ort mit starken und etablierten Partnern.In diesem Jahr feiert SUNSHINE LIVE - ELECTRONIC MUSIC nicht nur sein 25-jähriges Bestehen und überraschte im Januar mit einem innovativen Rebranding der Marke, sondern konnte sich mit täglich knapp 1,4 Millionen Hörer:innen auch über die Ergebnisse der diesjährigen ma 2022 Audio II freuen."SUNSHINE LIVE hat schon heute eine hohe internationale digitale Reichweite und Nutzerschaft. Die Schweizer stehen dabei an der Spitze.", äußert sich Geschäftsführerin Petra Lemcke zur Erweiterung des Unternehmens. "Daher freuen wir uns ganz besonders darauf, vor Ort sehr gezielt ein Programm anzubieten und Event-Kooperationen gemeinsam mit Schweizer Partnern durchführen zu können."Seit der Gründung vor 25 Jahren begleitet und prägt SUNSHINE LIVE die elektronische Musikszene in Deutschland. Und das nicht mehr nur als klassischer Radiosender mit Studios in Berlin und Mannheim. Als wachsende digitale Marke für elektronische Musik ist SUNSHINE LIVE mit immer neuen Ideen hautnah an seiner Zielgruppe und ein fester Pfeiler der Community. - Ab 2023 nun auch verstärkt in der Schweiz!PRESS KIT (https://guerilla.promo/SUNSHINE-LIVE-Schweiz-2023)_ _SUNSHINE LIVE - ELECTRONIC MUSIC ist Deutschlands größte Plattform für elektronische Musik. Das einzigartige Musikangebot lässt gekonnt Mainstream mit Einflüssen des Undergrounds zusammenfließen. Als digitale Plattform für elektronische Musik bietet SUNSHINE LIVE zusätzlich zum Hauptprogramm über 50 weitere kuratierte Special Interest-Streams via App, Smart Speaker und Website sowie Empfang über Digitalradio DAB+, digitales Kabel, Satellit und UKW-Frequenzen. Zunehmend bietet SUNSHINE LIVE auch audiovisuelle Inhalte, die über Soziale Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram und Twitch verbreitet werden. Zudem regelmäßige Live-Sessions der DJ-Moderator:innen und der besten DJs der Welt in den SUNSHINE LIVE Studios in Berlin und Mannheim, spannende Podcast-Formate, ebenso wie zahlreiche reale sowie digitale Musik-Events und Partys. All das macht SUNSHINE LIVE zu einer einzigartigen und zukunftsfähigen audiovisuellen Entertainment-Marke der elektronischen Musik. Mit einer großen Community im In- und Ausland erreichen die Audio-Angebote von SUNSHINE LIVE im Jubiläumsjahr 2022 täglich knapp 1,4 Millionen Nutzer:innen.Mehr auf:Website (https://www.sunshine-live.de) | Twitch (https://www.twitch.tv/sunshineliveradio) | Instagram (https://www.instagram.com/radiosunshinelive/) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sunshinelive/) | YouTube (https://www.youtube.com/user/radiosunshinelive) | SoundCloud (https://soundcloud.com/radiosunshinelive) | Facebook (https://www.facebook.com/radiosunshinelive)Presse-Kontakt:Paula HuppertzPublicist GSApaula@guerilla-media.com+49 30 616 22 46https://guerilla-media.com/Original-Content von: SUNSHINE LIVE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162667/5397646