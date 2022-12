EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Rentschler Biopharma mit Chiesi Supplier Award ausgezeichnet

Die Chiesi-Gruppe zeichnete Rentschler Biopharma kürzlich mit dem We Excel in Innovation and Collaboration Award aus

Im Zuge des "Chiesi Group Vendor Day" wurden Unternehmen, die im Bereich der Nachhaltigkeit herausragende Erfolge erzielt haben, mit dem Chiesi Supplier Award gewürdigt

Laupheim 19. Dezember 2022 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute bekannt, dass sein langjähriger Kunde, die Chiesi-Gruppe, Rentschler Biopharma kürzlich mit dem We Excel in Innovation and Collaboration Award auszeichnete. Die Verleihung erfolgte im Zuge des "Chiesi Group Vendor Day", bei dem die wichtigsten Zulieferer und Partner von Chiesi zusammenkommen, um sich zu Best Practices in den Bereichen Qualität, Service, Innovation und Zusammenarbeit auszutauschen. Mit den "Supplier Awards 2022" wurden herausragende Leistungen von Chiesis Partnern in vier Kategorien ausgezeichnet.

Rentschler Biopharma wurde mit dem We Excel in Innovation and Collaboration Award geehrt, einer Würdigung für hervorragende Innovationskraft und Zusammenarbeit. Die Auszeichnung basiert auf den Ergebnissen einer internen Befragung. Chiesi bewertete Technologien, Prozesse, Ideen oder Methoden, die vom Partner-Unternehmen entwickelt wurden und für die Chiesi-Gruppe von großem Nutzen waren. Weitere Bewertungskriterien waren die Qualität der Zusammenarbeit, die Proaktivität und die Fähigkeit des Partners, Probleme zu antizipieren und Lösungen dafür zu finden. Außerdem wurde der Grad an Übereinstimmung zwischen den Zusagen des Partners und den Erwartungen von Chiesi berücksichtigt.

Rino Visentin, Manager External Manufacturing der Chiesi Group, überreichte den Award und kommentierte: "Wir bei Chiesi freuen uns sehr, Rentschler Biopharma mit unserem Award auszuzeichnen. Unsere Zusammenarbeit ist ein hervorragendes Beispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft, die seit mehr als sieben Jahren andauert: Ein beispielhaftes Engagement für seltene Krankheiten, für die Patienten, die davon betroffen sind, und für die Schaffung nachhaltigen Nutzens für die gesamte Gesellschaft."

"Es ist uns eine große Ehre, von unserem langjährigen Kunden Chiesi diese Wertschätzung zu erhalten. Innovationskraft und Zusammenarbeit sind Werte, die für unser Unternehmen von zentraler Bedeutung sind und in denen wir uns als Branchenführer behaupten wollen. Unser Fokus liegt darauf, nachhaltig Nutzen für unsere Kunden und Patienten zu stiften. Zu diesem Erfolg gratuliere ich unserem gesamten Team, das mit seinem Engagement, unermüdlichem Einsatz und vorausschauendem Handeln Höchstleistungen ermöglicht", kommentierte Federico Pollano, Senior Vice President Business Development von Rentschler Biopharma, der die Auszeichnung im Namen des Unternehmens während des Vendor Day in Parma, Italien, entgegennahm.

Rentschler Biopharma arbeitet seit 2009 mit Chiesi (zuvor mit Zymenex, die von Chiesi übernommen wurden) zusammen, um den biologischen Wirkstoff für Lamzede, ein rekombinantes Enzym, herzustellen. Rentschler Biopharma stellte bereits für die klinische Phase I bis zur Zulassung Studienmaterial her. 2018 wurde für Lamzede in der EU und im Vereinigten Königreich die Zulassung zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer Alpha-Mannosidose, einer seltenen erblichen Stoffwechselstörung, erteilt. Seitdem produziert Rentschler Biopharma auch für die kommerzielle Marktversorgung. Lamzede ist eines von mehreren Produkten, die von Chiesi vermarktet werden. Das Unternehmen arbeitet mit Partnern wie Pfizer oder Merck zusammen, ist in 30 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter/-innen.

Alpha-Mannosidose

Alpha-Mannosidose ist eine äußerst seltene, genetisch bedingte Erkrankung, die durch einen Mangel des Enzyms Alpha-Mannosidase gekennzeichnet ist. Dieser Enzymmangel führt dazu, dass die Körperzellen nicht in der Lage sind, bestimmte komplexe Zuckergruppen ordnungsgemäß abzubauen. Die Anhäufung von Zuckern kann viele Teile der Organe und Systeme des Körpers, wie das zentrale Nervensystem, beeinträchtigen. Die Auswirkungen der Krankheit sind sehr unterschiedlich. Zu den Symptomen können wiederkehrende Brust- und Ohrinfektionen, Hörstörungen, eine auffällige Gesichtsform, Muskelschwäche, Skelett- und Gelenkanomalien oder psychische Auffälligkeiten gehören. Alpha-Mannosidose betrifft etwa 1 von 1.000.000 Neugeborenen weltweit.

Chiesi Group Vendor Day

Der Vendor Day wurde 2019 von der Chiesi-Gruppe und ihren Lieferanten ins Leben gerufen. Die Veranstaltung stellt die von Chiesi umgesetzten strategischen Projekte und die mittel- bis langfristigen Ziele vor, die die Gruppe mit Hilfe ihrer Partner, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit, erreichen will. Die Supplier Awards werden an Unternehmen verliehen, die Herausragendes im Bereich der Nachhaltigkeit erzielt haben. In vier Kategorien werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich in den folgenden Bereichen hervorgetan haben: "Best Supplier for People and Planet", "We Excel in Innovation and Collaboration", "We Excel in Sustainability", sowie "We Excel in Quality and Service Level".

Die Chiesi-Gruppe

Chiesi entwickelt und vermarktet als internationale, forschungsorientierte biopharmazeutische Gruppe innovative therapeutische Lösungen in den Bereichen Atemwegserkrankungen, Seltene Erkrankungen und Specialty Care. Das Unternehmen verfolgt die Mission, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und verantwortungsvoll gegenüber Gesellschaft und Umwelt zu handeln.

Durch die Änderung des Rechtsstatus in eine Benefit Corporation in Italien, den USA und Frankreich ist das Engagement von Chiesi - mit dem Ziel, gemeinsame Werte für die Gesellschaft als Ganzes zu stiften - rechtsverbindlich und von zentraler Bedeutung für die unternehmensweite Entscheidungsfindung. Seit 2019 ist Chiesi das weltweit größte biopharmazeutische Unternehmen, das als B Corp zertifiziert wurde. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass Chiesis Nachhaltigkeitsbemühungen anhand ambitionierter globaler Standards gemessen und bewertet werden. Das Unternehmen will bis 2035 CO 2 -neutral wirtschaften.

Mit über 85 Jahren Erfahrung ist Chiesi mit mehr als 6.000 Mitarbeitenden in 30 Ländern tätig. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum ist am Hauptsitz der Gruppe in Parma in Italien angesiedelt. Außerdem unterhält die Gruppe sechs weitere F&E-Zentren in Frankreich, den USA, Kanada, China, Großbritannien und Schweden.

Weitere Informationen: www.chiesi.com

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktions-unternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.200 Mitarbeiter/-innen am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie an einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. In Stevenage, UK, gründete Rentschler Biopharma das auf Zell- und Gentherapie spezialisierte Unternehmen Rentschler ATMP Ltd.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook.

Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Cora Kaiser

Senior Director Corporate Communication

Telefon: +49-7392-701-874

communications@rentschler-biopharma.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu

Für ein hochauflösendes Bild kontaktieren Sie bitte communications@rentschler-biopharma.com

