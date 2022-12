Wien (ots) -Die Digitalisierung hat auch die Landwirtschaft voll erfasst! Die kostenlose Viehversteigerungs-App viehworld ist jetzt auch in Deutschland erhältlich.viehworld stellt den Nutztierhandel für Landwirte auf ökologisch und finanziell nachhaltige Beine. Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde, Geflügel, Alpakas und viele weitere Tierarten können online ersteigert oder verkauft werden.Die neue App hat sich zum Ziel gesetzt, den Viehhandel in Deutschland zu revolutionieren. Viehworld kann in allen App-Stores für Android- und Apple-Handys kostenlos downgeloadet werden. Konventionelle Landwirte, Biobauern und Viehhändler sind die Zielgruppe. Der Bedarf der Digitalisierung des Tierverkaufs ist vorhanden und nach einem Testlauf in Österreich schätzen die Kunden die kurzen Transportwege, was für die Tiere wichtig ist, die schnellen und unkomplizierten Käufe und Verkäufe sowie die geringen Provisionen bei einem erfolgreichen Handel.Viehverkauf auf dem Weg ins digitale ZeitalterDas interaktive Tool viehworld steigert den Mehrwert für alle Beteiligten am Markt: für Landwirte im An- und Verkauf, Viehhändler, Konsumenten, Versteigerungshallen und die Tiere selbst. Denn auf der App werden alle relevanten Daten für den Privatverkauf eines Nutztiers abgebildet: von Zuchtdaten über Stammbaum bis Reproduktion. Zusätzlich kann der Nutzer zu jedem Tier passende Fotos und Videos hochladen.Für die transparenten Versteigerungen auf viehworld ist weder ein Mitgliedsbeitrag noch eine Grundgebühr fällig, sondern lediglich eine geringe Provision bei erfolgreichem Verkauf. Dank viehworld bleibt den Landwirten auch mehr Zeit am Hof, was wiederum den Aufwand beim Viehhandel verringert und den Ertrag erhöht.Mehr Tierwohl, Zeit & ErtragDa sich über den App-Verkauf, wo ein Geo-Targeting vorhanden ist, die Transportwege verkürzen, sinkt wiederum das Risiko von Krankheiten dramatisch, wie der viehworld-Mitgründer und Tierarzt Wolfgang Schiessl unterstreicht: "Mithilfe eines geographischen Filters gewährleisten wir, dass Tiere in der unmittelbaren Umgebung verkauft werden. Das garantiert ein geringeres Risiko für die Einschleppung von Krankheiten in den eigenen Stall und eine Minimierung von Fremdkeimbelastungen. Zudem wirkt sich jeder gesparte Transport-Kilometer positiv auf das Stresslevel der Tiere aus."viehworld nimmt eine richtungsweisende Vorreiterrolle bei Tiergesundheit, Datenqualität und Transparenz ein. Genau das wollen die Macher und Entwickler - darunter viele junge Landwirte - des Projekts unter Beweis stellen und damit den Nutztierhandel in eine digitale und ökologische Zukunft führen.Honorarfreies Foto (Copyright: flasco GmbH) (https://www.ots.at/redirect/mr-pr)Homepage: https://www.viehworld.comPressekontakt:Martin RosenederTel.: +43 664 913 76 77E-Mail: martin.roseneder@flasco.atOriginal-Content von: viehworld GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167361/5397710