München/Köln (ots) -- Internationale Kongressmesse in Köln wird zur führenden Plattform für Versicherer, Versicherungsdienstleister, Industriepartner, Start-ups und Hochschulen- Fokusthemen der nächsten Auflage am 26. und 27. April 2023 sind Business Transformation, Customer Centricity & Distribution, Digital Ecosystems und Insuring the Digital Economy- Als strategischer Partner entwickelt Bain das Format gemeinsam mit den Veranstaltern InsurLab Germany e.V. sowie der Koelnmesse GmbH weiterWer sich mit der Zukunft der Versicherungswirtschaft beschäftigt, kommt an der insureNXT nicht mehr vorbei. Bereits im Frühjahr 2022 haben rund 2.000 Fachleute die auf Innovations- und Zukunftsthemen ausgerichtete Kongressmesse in Köln besucht. Ab sofort ist die internationale Unternehmensberatung Bain & Company als strategischer Kooperationspartner mit an Bord."Gemeinsam mit dem InsurLab Germany und der Koelnmesse wollen wir die insureNXT zur europaweit führenden Kongressmesse in der Versicherungswirtschaft entwickeln", sagt Bain-Partner Dr. Christian Kinder, der die Praxisgruppe Versicherungen in der EMEA-Region leitet. "Bain bringt sich gezielt ein, um aktuelle Marktentwicklungen und Trends für die Branche einzuordnen, wichtige Impulse zu setzen und eine Plattform für die Diskussion der relevantesten Zukunftsthemen zu schaffen - national wie international."Hochkarätige Mitwirkende und spannende PanelsDie nächste Ausgabe der insureNXT am 26. und 27. April 2023 fokussiert sich auf die Schwerpunkte Business Transformation, Customer Centricity & Distribution, Digital Ecosystems und Insuring the Digital Economy. Die Fokusthemen werden aus unterschiedlichen Perspektiven in innovativen Formaten beleuchtet. Dazu gehören Keynotes und Panels ebenso wie die Trend Zone, die Demo Arena, themenbezogene Workshops, Roundtables und Masterclasses.Das Programm 2023 wartet mit zahlreichen Höhepunkten und Top-Verantwortlichen aus der Versicherungswirtschaft und anderen Branchen auf. Sebastian Pitzler (Geschäftsführer InsurLab Germany e.V.) begrüßt unter anderem Dr. Norbert Rollinger (Vorstandsvorsitzender R+V Versicherung und GDV-Präsident), Johannes Rath (CDO und CTO Signal Iduna), Dr. Sylvia Eichelberg (Vorstandsvorsitzende Gothaer Krankenversicherung AG), Jonathan Larsen (CIO PingAn), Carsten Maschmeyer (Investor) sowie Prof. Dr. Christiane Woopen (u.a. ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats) zu einem angeregten Austausch.Zu der strategischen Kooperation mit Bain erklärt Pitzler: "Wir freuen uns sehr darüber, Bain & Company als strategischen Partner an unserer Seite zu haben. Mit Bain als einer der weltweit führenden Unternehmensberatungen und Vordenker der Versicherungswirtschaft wollen wir die insureNXT als herausragende Kongressmesse der Branche in Europa am Standort Köln etablieren. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit."Bewerbungen für die Innovators Awards 2023Nähere Informationen zum Programm sowie zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern finden sich unter diesem Link (https://insurenxt.com/de/insurenxt-2023). Dort können sich Unternehmen zudem noch bis zum 20. Februar 2023 für die Innovators Awards 2023 in vier Kategorien bewerben. Diese entsprechen den Schwerpunkten des Programms 2023.