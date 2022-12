Der Solarpark "Verila" liegt auf bis zu 1000 Meter Höhe und soll der größte des Landes werden. Die erwartete Erzeugung würde zwölf Prozent der derzeitigen Gesamtleistung aller Photovoltaik-Anlagen Bulgariens entsprechen.Bis zum Frühjahr 2023 will Sunotec die Arbeiten an Bulgariens größtem Solarpark abschließen. Die neue Photovoltaik-Anlage südlich von Sofia soll 124 Megawatt Leistung haben. Eine besondere Herausforderung beim Bau liegt in den geographischen und klimatischen Gegebenheiten des Geländes. Seit September arbeiten bis zu 90 Fachkräfte des bulgarisch-deutschen EPC-Unternehmens am Bau ...

