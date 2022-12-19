Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 19.12.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 678 internationalen Medien
Breaking News Profitmaschine entfesselt? – Was Sie vor Weihnachten noch kaufen können!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DDPP ISIN: IE000QRNAC66 Ticker-Symbol: KATZ 
Tradegate
16.12.22
13:59 Uhr
3,494 Euro
-0,010
-0,27 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE PET CARE UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE PET CARE UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,5033,51413:38
3,5043,51413:38
PR Newswire
19.12.2022 | 10:36
112 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, December 19

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.176700 USDIE00BJXRZJ4016 December 2022



Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.000700 USDIE00BJXRZ27316 December 2022



RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.142600 USDIE00BLRPQH3116 December 2022



RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.852500 USDIE00BLRPQJ5416 December 2022



RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.149400 USDIE00BLRPRR0416 December 2022


RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.012100 USDIE00BLRPRQ9616 December 2022



RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.950500 USDIE000HJV1VH316 December 2022



RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.690300 USDIE000QRNAC6616 December 2022
RIZE PET CARE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.