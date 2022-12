Am Samstag ging in Wilhelmshaven das erste schwimmende LNG-Terminal in Deutschland offiziell in Betrieb. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft lobt das neue Terminal, die Deutsche Umwelthilfe will Klage einreichen. Das Terminal-Schiff "Höegh Esperanza" ist mit rund 165.000 m3 LNG an Bord in Wilhelmshaven angekommen, meldet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Niedersachsens ...

