Cicor hat die vierte Akquisition in diesem Kalenderjahr bekannt gegeben (AFT microwave GmbH in Backnang, Deutschland), die im Rahmen eines Asset Deals aus bestehenden Mitteln finanziert wurde. AFT stellt Dünnschichtsubstrate her und ergänzt Cicors eigene, hochprofitable Advanced Substrates-Sparte um den Zugang zu innovativen neuen Technologien. Die Akquisition ist trotz ihres geringen Umfangs (Umsatz im "niedrigen einstelligen Millionenbereich") profitabel, wurde mit bestehenden Mitteln bezahlt und dürfte sich positiv auf die Rendite auswirken. Die Transaktion bestätigt Cicors Engagement für eine aggressive, ertragssteigernde M&A-Strategie, die das künftige Ertragswachstum vorantreibt und die Wettbewerbsposition des Unternehmens in seinen Kernmärkten stärkt. Da es in einem sich schnell konsolidierenden Markt an M&A-Möglichkeiten nicht mangelt und noch CHF 40 Mio. an freier Liquidität zur Verfügung stehen, deutet dies auch darauf hin, dass der Newsflow noch einige Zeit positiv bleiben dürfte, was die Aufmerksamkeit auf diese attraktive Kombination aus Wettbewerbsqualität, hohem Gewinnwachstum und günstiger Bewertung lenkt. AlsterResearch bekräftigt die KAUFEN-Empfehlung, da sich die Anleger auf ein starkes Gewinnwachstum in den nächsten 12 Monaten und darüber hinaus einstellen dürften. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Cicor%20Technologies%20Ltd





CICOR TECHNOLOGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de