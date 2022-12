München (ots) -Bouldern ist schon ein harter Sport, den sich Hannah Meul ausgesucht hat. "Ich will eigentlich nur ins Bett, lange ausschlafen und dann hoffen, dass die Haut an den Händen nachwächst", sagte die 21-Jährige nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den European Championships in München. Zumindest hatte sie dabei ein strahlendes Lachen im Gesicht, denn der Vize-Europameistertitel war ihr bislang größter sportlicher Erfolg. Außerdem errang sie in der Saison 2022 zwei zweite Plätze im Kletter-Weltcup. Aufgrund ihrer herausragenden Leistungen wurde die 1,67 Meter große und 50 Kilogramm leichte Studentin bei der Gala "Sportler des Jahres" gestern zur Newcomerin des Jahres gekürt. Die mit je 8000 Euro für die Sportlerin und deren Heimatverein dotierte Auszeichnung vergibt die GlücksSpirale-Zusatzlotterie "Sieger-Chance" jedes Jahr am Rande der Veranstaltung "Sportler des Jahres". Meul startet für die Sektion Rheinland-Köln, die achtgrößte Sektion des Deutschen Alpenvereins in Deutschland.Bouldern (englisch "boulder" - "Felsblock") ist das Klettern ohne Seil und Klettergurt an Felsblöcken, Felswänden oder an künstlichen Kletterwänden bis zur Absprunghöhe. Absprunghöhe ist die Höhe, aus der noch ohne wesentliches Verletzungsrisiko von der Wand zum Boden abgesprungen werden kann.Die Sieger-Chance stellte dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) seit Mitte 2016 für die Förderung deutscher Top-Athleten bereits über 41 Millionen Euro Zweckerträge zur Verfügung. Dadurch ermöglichte sie deutschen Spitzensportlern etwa technische Weiterentwicklungen ihres Materials und kostenintensive Trainingslager. Bei Olympischen Spielen konnte der DOSB von den Mitteln der Sieger-Chance Trainingsstätten wie Krafträume einrichten und unterstützte deutsche Spitzensportler bei der Vorbereitung."Ich bin überzeugt, dass Hannah Meul die Tradition ihrer Vorgänger als Newcomer/in des Jahres fortsetzt und ebenso ihre ehrgeizigen Ziele erreichen wird. Vielleicht schon bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris", sagt Claus Niederalt, der Federführer der GlücksSpirale und der "Sieger-Chance" im Deutschen Lotto- und Totoblock und hebt hervor: "Seit ihrer Gründung im Jahr 1970 hat die GlücksSpirale den deutschen Sport mit rund 820 Millionen Euro unterstützt."Die bisherigen "Newcomer des Jahres" und deren weitere Entwicklung nach ihren Ehrungen in Baden-Baden:2021 Annett Kaufmann (Tischtennis) war mit 15 Jahren die jüngste "Newcomerin", die Bundesligaspielerin aus Böblingen wurde 2021 souverän U19-Europameisterin.2020 Lea-Sophie Friedrich (Bahnrad) holte im Jahr 2021 Olympia-Silber im Teamsprint in Tokio, wurde Keirin-Europameisterin in Grenchen (Schweiz) und gewann dreimal WM-Gold (Zeitfahren, Keirin und Mannschaft) in Paris. 2022 wurde sie in München mit EM-Silber dekoriert, und wurde jeweils zweimal Welt- und Europameisterin.2019 Oliver Zeidler (Rudern) schrammte bei den European Championships in München knapp am Podest vorbei (Platz 4) und gewann 2022 bei den Weltmeisterschaften in Tschechien den Titel im Einer.2018 Vinzenz Geiger (Nordische Kombination) sicherte sich 2022 in Peking die Olympische Goldmedaille in der Einzelwertung, 2019 und 2021 gewann er jeweils WM-Silber im Team.2017 Jacqueline Lölling (Skeleton) "bestätigte" ihre Wahl mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (Südkorea), wurde daraufhin Ehrenbürgerin ihrer Heimatgemeinde Brachbach und erhielt im Juni 2018 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt. 2020 jubelte sie über WM-Teamgold.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet:https://lotterien-spielbanken-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5397834