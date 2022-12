Guiyang, China (ots) -Zunyi, befindet sich im nördlichen Teil von Guizhou, China, ist die zweitgrößte Stadt in der Provinz Guizhou, eine aufstrebende Industriestadt und eine wichtige Produktionsstätte für landwirtschaftliche Produkte. Es ist auch das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum im Norden von Guizhou, einer berühmten historischen und kulturellen Stadt in China und "Heimatstadt berühmter chinesischer Spirituosen".Es gibt viele ethnische Minderheiten in Zunyi, und die Stadt hat 2 ethnische autonome Landkreise und 8 ethnische Dörfer. Es gibt 47 ethnische Minderheiten wie Gelao, Miao, Tujia, Bouyei, Yi, Dong, Hui und Mandschu. Ethnische Minderheiten sind ein wichtiger Teil der Bevölkerung von Zunyi.Die von Guizhouer Satellitenfernsehen produzierte Kurzvideoserie "Be My Guest" lädt Ausländer in Form einer Reality-Show zum Besuch in Guizhou ein, um ihr wirkliches Leben vor Ort aufzuzeichnen. Ameen aus dem Irak interessiert sich sehr für die chinesische Kultur. Er kam nach Zunyi, Guizhou, und folgte seiner Zunyi-Freundin Zheng Zixi auf einer besonderen "Reise zur Klangsuche". Er probierte einzigartige "Sanyaotai (Drei Mahlzeiten)" der ethnischen Gruppe Gelao, betrachtete die einzigartige Nuo-Oper sowie die Volkstechnik "Einzelbambusdriften" und hörte die wunderbare Melodie der Zheng'an-Gitarre an."Diese Reise nach Guizhou hat es mir ermöglicht, den Charme von Zunyi zu erleben." Ameen schätzte die gesammelten Klänge und bewahrte die Erinnerungen auf. Er hofft, mehr Möglichkeiten zu haben, nach Guizhou zu reisen und nach mehr einzigartigen Klängen von Guizhou zu suchen.Pressekontakt:Kontakt: Yu XiaoyingTel.: 0086851-85377412E-Mail: guizhou1gc@163.comOriginal-Content von: Guizhou Satellite TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167263/5397830