Die EZB hob die Zinsen im Dezember um 50 Basispunkte an. Notenbankchefin Christine Lagarde deutet die Möglichkeit von drei weiteren Anhebungen um 50 Basispunkte an. Gegenwärtig scheint die EZB hawkisher zu sein als die Fed. Es stellt sich die Frage, ob die EZB-Mitglieder im Falle einer Rezession weiterhin so restriktiv sein werden. Hier dazu die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...