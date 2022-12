K+S wird die gesetzliche Deckelung des Strom- und Gaspreises nicht in Anspruch nehmen. Der Vorstand der K+S AG habe beschlossen, von der gesetzlich festgelegten Preisbegrenzung für Strom und Gas, die am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll, keinen Gebrauch zu machen. Man begrüße jedoch grundsätzlich die Maßnahmen des Bundes zur Unterstützung von Unternehmen, ...

