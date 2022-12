Multi-Metall-Explorer: Askari Metals: Bohrungen auf Uis-Lithium-Projekt in Namibia erfolgreich beendet

Anzeige / Werbung

Askari und die benachbarte Uis Lithium-Mine von AfriTin Mining können gegenseitig und langfristig profitieren. AfriTin rechnet dort mit nachhaltiger Produktion; entwickelt sogar eine eigene Konvertierungsanlage vor Ort.



Auf dem Uis-Lithium-Projekt in Namibia hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) die erste Phase seiner Exploration mittels Rückspülbohrungen erfolgreich beendet. Die Bohrproben wurden an das Labor weitergeleitet und mit ersten Ergebnissen wird im Februar 2023 gerechnet. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die zweite Phase des laufenden Bohrprogramms beginnen.

Man kann über diese Schnelligkeit nur staunen, denn nur wenige Monate, nachdem Askari Metals das Uis-Lithium-Projekt in Namibia übernommen hat, wurde nicht nur eine erste Bohrphase begonnen, sondern bereits erfolgreich abgeschlossen. Das zeigt, mit welchem Nachdruck das Askari-Management die Entwicklung dieses interessanten Projekts vorantreibt.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Askari Metals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/askari oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier





Begünstigt wurde der schnelle Erfolg natürlich durch die vorangegangenen Arbeiten der Vorbesitzer, denn die Bohrpläne lagen bereits faktisch fertig ausgearbeitet in den Schubladen. Sie konnten anschließend ohne Änderungen und ohne zeitlichen Verzug umgehend umgesetzt werden.



Askari Metals beendet die erste Phase eines umfangreichen Explorationsprogramms

Für Askari Metals spricht an dieser Stelle, dass trotz des Besitzwechsels keine Verzögerung oder gar Unterbrechungen der Arbeiten eingetreten ist. Alle Arbeiten liefen weiter, als hätte der Besitzer der Liegenschaft nicht gewechselt. Ein weiterer Punkt, der für Askari und sein Management spricht, ist, dass in Namibia ein Projekt akquiriert wurde, dessen Entwicklung bereits bis zur Bohrreife vorangetrieben worden war.



Für die investierten Aktionäre bedeutet dies, dass die Auswahl des Uis-Projekts ein kluger Schachzug von Askari Metals war und der Übergang ohne nennenswerte Reibungsverluste vollzogen werden konnte. Das ist bei Übernahmen allgemein und auch bei Akquisitionen im Bergbau beileibe keine Selbstverständlichkeit und spricht damit für das Askari-Management und die Qualität des vorangegangen Auswahlprozesses.



Nun stehen rund sechs bis acht Wochen an, in denen auf die ersten Ergebnisse aus dem Labor gewartet werden muss. Diesen dürften nicht nur Askaris Geologen mit großer Spannung entgegensehen, denn auf dem Uis-Projekt hatte die vorangegangen Exploration auf dem Boden bereits zahlreiche hochgradige und spodumenreiche Lithiumgesteine entdeckt.









Die benachbarte Uis-Mine von AfriTin Mining ist das große Vorbild

Die aus ihnen entnommenen Gesteinssplitter enthielten nicht nur bis zu 3,1 Prozent Lithiumoxid, sondern zusätzlich auch hochgradige Zinn-, Tantal- und Rubidiumgesteine. Ihrer genauen Lage und ihrem exakten Mineralgehalt will Askari Metals durch die Bohrungen auf die Spur kommen.



Dazu wurden insgesamt 3.017 Meter in 59 Bohrlöchern gebohrt. Die Hauptzielgebiete der Bohrungen betrafen Lithium-, Cäsium- und Tantalpegmatite, die weniger als 2,5 Kilometer von der von AfriTin Mining betriebenen Uis-Mine entfernt liegen. Sie verfügt über eine Ressource von 71,54 Millionen Tonnen Gestein mit 0,63 Prozent Lithiumoxid (Li2O), 0,134 Prozent Zinn und 85 ppm Tantal.



Da sich die Gesteinsstrukturen auf beiden Projekten sehr ähneln, hofft Askari Metals, die Erfolge von AfriTin Mining auch auf dem eigenen Konzessionsgebiet wiederholen zu können. Dazu sollen in den kommenden Monaten Bohrungen in einem Gesamtumfang von 10.000 Meter niedergebracht werden. Eine zweite Bohrphase soll deshalb bereits im Februar gestartet werden.



Für die Aktionäre von Askari Metals beginnen damit auch auf dem afrikanischen Kontinent spannende Zeiten, weil ihr Unternehmen auch hier hochgradigen Lithiumzielen auf der Spur ist und - wenn alles gut läuft - schon in wenigen Wochen im Februar mit den ersten positiven Ergebnissen aufwarten kann.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Askari Metals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Askari Metals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002058432,GG00BD95V148,AU0000153256