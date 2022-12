Baltimore (www.anleihencheck.de) - Die Inflation wird die Anleger im nächsten Jahr mit einem schneller als erwarteten Rückgang überraschen, so Jacob Vijverberg, Multi-Asset-Investmentmanager bei Aegon Asset Management.Die könnte Anleger dazu veranlassen, ihre Vermögensallokation zu überdenken. Da die Inflation aufgrund einer übermäßigen Verbrauchernachfrage, fiskalischer und geldpolitischer Anreize, eingeschränkter Lieferketten und einer Neuausrichtung der Ressourcensicherheit stark angestiegen sei, würden viele Anleger befürchten, dass sie sich auf eine strukturell höhere Inflation einstellen müssten. Einige der Faktoren, die in den letzten zwei Jahren zu einem Anstieg der Inflation geführt hätten, würden jedoch in den kommenden Quartalen nachlassen, was sich auf die Positionierung der Portfolios auswirken werde. ...

