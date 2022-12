Der Absturz der Crowdstrike-Aktie hält weiter an. Mittlerweile steht der Kurs so tief wie zuletzt vor mehr als zwei Jahren. Das Unternehmen selbst arbeitet währenddessen daran, sich noch breiter aufzustellen und stößt mit einer Übernahme in das nächste Milliardenschwere Segment im Cybersecurity-Markt vor.Im September hatte Crowdstrike das auf das Management externer Angriffsflächen (englisch: External Attack Surface Management, EASM) spezialisierte Start-up Reposify übernommen. Nun hat das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...