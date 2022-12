© Foto: Shen Hong - picture alliance/ZUMAPRESS.com/Shen Hong



Wie wird sich die Börse in dieser Woche bewegen? Runter? Seitwärts? Oder geht's endlich wieder rauf? Lars Wißler wagt eine Prognose für diese Börsenwoche. Wißler's Wochenausblick! Meinung!

"Aktie-der-Woche"-Chefredakteur Lars Wißler mit einem Wochenausblick: Was ist in dieser Börsenwoche für uns Anleger wichtig? Worauf müssen wir achten? Welche Termine im Blick haben? Wißler's Wochenausblick in vollem Wortlaut:



"Vergangene Woche hat der Markt nach den Zinsentscheidungen und Rezessionsängsten einmal mehr eine überraschende Kehrtwende vollzogen. Während der europäische Markt deutliches Korrekturpotential zeigt, sind wir auf der amerikanischen Seite bereits bei den Unterstützungen angekommen. Im Bereich von 3750 bis 3900 Punkten hat der S&P 500 seit einem halben Jahr an einem Boden gearbeitet und diese Zone nur kurz unterschritten. Ein direkter Bruch dieses Bereichs erscheint daher unwahrscheinlich.

In dieser Woche stehen einmal keine Interviews mit der Federal Reserve an, sodass die Augen vorrangig auf die Consumer Confidence am Mittwoch und die Wirtschafts- und Inflationsdaten am Freitag gerichtet sein werden. Die Chancen für eine Woche seitwärts oder aufwärts dürften die Wahrscheinlichkeit einer weiteren tiefroten Woche überwiegen", meint Lars Wißler.

Autorin: Chelsea Wiczorek für die wallstreet:online Zentralredaktion