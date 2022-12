Seit einer Woche ist die VAS AG nun an der Wiener Börse, Segment direct market plus, gelistet. Die Aktien starteten zum Referenzkurs von 4,0 Euro, am ersten Handelstag schlossen sie bei 4,5 Euro zu. Zu Wochenschluss lag der Kurs dann bei 5,8 Euro, das ist ein Plus von 45 Prozent zum Referenzkurs. Die Aktie ist im Handelsverfahren Auktion. Das 1989 in Salzburg gegründete Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge Komplettanbieter für Feststoff befeuerte Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom.

