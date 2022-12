Die Wienerberger GmbH übernimmt Anfang Jänner 2023 das Ziegelwerk Steinheim der Otto Bergmann GmbH in Nordrhein-Westfalen. Durch die Übernahme dieses Werks und der künftigen Herstellung von hochwärmedämmenden Poroton-Hintermauerziegeln erweitert Wienerberger die Produktionskapazitäten und stärkt die regionale Marktposition, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Standort Steinheim des Familienunternehmens Bergmann in Nordrhein-Westfalen hat eine lange Tradition in der Region, eine sehr hohe Nähe zu seinen Kunden eröffnet Wienerberger die Möglichkeit, nachhaltige Ziegel direkt vor Ort herzustellen. Die ca. 35 langjährigen Mitarbeiter werden zukünftig Teil der Wienerberger Deutschland.

