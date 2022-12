Die Mayr-Melnhof Karton AG erhielt von der weltweit tätigen, gemeinnützigen Umweltorganisation CDP für ihre Rolle bei der Transparenz und Leistung in Bezug auf den Klimawandel einen Platz auf der jährlichen "A-Liste". Basierend auf den Daten des CDP Fragebogens zum Klimawandel 2022 ("Climate") ist MM eines der wenigen Unternehmen1), die ein "A"-Rating erreicht haben. Insgesamt wurden mehr als 15.000 Unternehmen bewertet. Neben dem Klimarating hat MM bei CDP auch Daten zur Waldbewirtschaftung ("Forests") und erstmals in 2022 für das Wassermanagement ("Water Security") offengelegt. In beiden Kategorien erreichte die MM Gruppe mit einem "B"-Rating ebenfalls eine hervorragende Bewertung. Dies zeigt, dass ökologische ...

