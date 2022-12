Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Laut den Forschungsdaten von TrendForce hat der Ausbruch von COVID-19 der LED-Videowandindustrie einen hohen Tribut abverlangt. Glücklicherweise begann sich der Markt im Jahr 2021 zu erholen.In diesem Zusammenhang hat die Konzentration der Branche weiter zugenommen. Die Forschungsdaten von TrendForce zeigten, dass der Marktanteil der zehn größten Hersteller von LED-Videowänden bis 2021 auf 71 % anwuchs, und man geht davon aus, dass sich dieser Anteil in diesem Jahr konstant weiter erhöht hat. Mit der Ausweitung der chinesischen Binnennachfrage konzentrieren sich fast 40 % der weltweiten Nachfrage nach LED-Videowänden auf den chinesischen Markt.Aus den Finanzergebnissen der börsennotierten chinesischen Unternehmen für 2021 geht hervor, dass sich die Gesamtlieferungen der fünf führenden LED-Videowandhersteller auf mehr als 1.600.000 \u33a1 beliefen, von denen Unilumin 814.550,04 \u33a1 beisteuerte, was mehr als 50 % der Gesamtlieferungen ausmachte. Unilumin nimmt damit den ersten Platz unter allen börsennotierten LED-Videowandunternehmen ein. Das Umsatzvolumen des Unternehmens von 2017 bis 2021 zeigt, dass der Produktumsatz im Jahr 2021 enorm zunahm.In den aufstrebenden Anwendungsbereichen der LED-Videowand hat Unilumin einen bedeutenden Einfluss, insbesondere im Markt für virtuelle Produktionen. Durch die Kombination von LED-Videowänden mit der XR-Technologie hat Unilumin eine große Anzahl von internationalen virtuellen Studios geschaffen.Auf dem Markt für autostereoskopische 3D-Displays hat die LED-Metasight-Lösung von Unilumin neue Wahrzeichen in Städten geschaffen, wie z. B. den 7.000 \u33a1 großen LED-Bildschirm mit autostereoskopischen 3D-Inhalten für die Riyadh Season in Saudi-Arabien.Auf dem Markt für Sportanzeigen ist Unilumin als einer der Lieferanten von LED-Videowänden für Weltklasse-Veranstaltungen wie den Olympischen Winterspielen und der Fußballweltmeisterschaft anerkannt. So lieferte Unilumin beispielsweise zwei LED-Bildschirme für das Lusail-Stadion und installierte für die Fußballweltmeisterschaft 2022 insgesamt 3.600 \u33a1 LED-Videowände und integrierte Lösungen außerhalb des Stadions.Den Forschungsdaten von TrendForce zufolge belief sich der Auslandsumsatz von Unilumin in der ersten Jahreshälfte 2022 auf 1,759 Milliarden RMB (+51,87 % im Vergleich zum Vorjahr) und war damit der höchste Auslandsumsatz unter den börsennotierten LED-Videowand-Unternehmen.In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 stiegen der Umsatz und der Nettogewinn von Unilumin synchron: Der Umsatz erreichte 4,915 Milliarden RMB (+1,71 % im Vergleich zum Vorjahr) und der Nettogewinn 254 Millionen RMB (+22,44 % im Vergleich zum Vorjahr).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1970043/1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1970044/2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1970045/3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/als-nummer-1-unter-den-borsennotierten-unternehmen-fur-led-videowande-blickt-unilumin-in-eine-glanzende-zukunft-301706016.htmlPressekontakt:Yao Zhang,+86-13028704049Original-Content von: Unilumin Group., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160046/5398012