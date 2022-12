Translated stellte dies anhand einer Messung des Zeitaufwands fest, der über mehrere Jahre hinweg von professionellen ÜbersetzerInnen für die Korrektur von 2 Milliarden maschinell übersetzten Sätzen aufgewendet wurde.

Erstmals in der Geschichte wurde die Geschwindigkeit, mit der wir uns auf die Singularität bei künstlicher Intelligenz (KI) zubewegen, von Translated, dem führenden globalen Anbieter von Sprachdienstleistungen und Vorreiter KI-gestützter Lokalisierungsdienste quantifiziert. Diese Entdeckung wurde durch die Analyse von Daten aus 2 Milliarden Nachbearbeitungen ermöglicht, die über mehrere Jahre hinweg bei Kundenübersetzungen erfasst wurden. CEO Marco Trombetti gab eine Vorschau auf diese Forschungsarbeit auf der Jahrestagung der Association for Machine Translation in the Americas 2022, auf der er als geladener Hauptredner vortrug.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005826/de/

Machine translation quality improvement measured with the time spent by professional translators editing translations performed by MT. (Graphic: Business Wire)

Viele KI-Forscher seien der Ansicht, dass die Lösung des Sprachübersetzungsproblems mit der Schaffung "allgemeiner künstlicher Intelligenz" (AGI) gleichzusetzen sei. Die von Translated vorgelegte Evidenz für die Schließung der Lücke zwischen den Übersetzungen von ausgebildeten menschlichen Übersetzern und einem optimierten maschinellen Übersetzungssystem sei möglicherweise der überzeugendste Beweis für den groß angelegten Erfolg unter den Experten für maschinelle Übersetzungen (MT) und künstliche Intelligenz (KI).

Wenn der Fortschritt in der Qualität der maschinellen Übersetzung in dieser Geschwindigkeit anhalte, werden die leistungsstärksten professionellen ÜbersetzerInnen in den kommenden Jahren dieselbe Zeit für die Korrektur maschineller Übersetzungen aufwenden wie für die Korrektur von Übersetzungen, die von KollegInnen angefertigt wurden. Das ist, was in der Übersetzung als Singularität betrachtet wird. Das genaue Datum, wann diese erreicht wird, stehe noch nicht fest, aber der Trend sei offensichtlich.

Die von Translated vorgelegten Ergebnisse beruhen auf Daten, die eine konkrete Auswahl der Nachfrage nach Übersetzungen darstellen. Die Stichprobe besteht aus Aufzeichnungen des Zeitaufwands für die Bearbeitung von mehr als 2 Milliarden MT-Vorschlägen durch Zehntausende von professionellen ÜbersetzerInnen weltweit in verschiedenen Themenbereichen, von literarischen bis hin zu technischen Übersetzungen. Dazu gehören auch Themen, in denen maschinelle Übersetzungen noch Schwierigkeiten haben, wie etwa der Sprachtranskription.

Im Laufe der Jahre hat sich Translated kontinuierlich mit der Evaluierung und Überwachung der Qualität maschineller Übersetzungen beschäftigt. Im Jahr 2011 standardisierte das Unternehmen seine Methodik und legte sich auf einen Messwert namens "Time to Edit" (Bearbeitungszeit) fest, das ist die Zeitspanne, die von den weltweit leistungsstärksten professionellen ÜbersetzerInnen zur Prüfung und Korrektur der maschinellen Übersetzungsvorschläge notwendig ist. Die Bearbeitungszeit gilt als bester Messwert der Übersetzungsqualität, da es ansonsten, abgesehen von der durchschnittlichen Zeitspanne, die zur Prüfung und Korrektur einer Übersetzung in einem praxisbezogenen Arbeitsumfeld notwendig ist, keine konkrete Art und Weise gibt, diese Qualität zu bestimmen. Durch den Übergang von automatisierten Schätzungen zur Messung menschlicher kognitiver Arbeit wird die Qualitätsbewertung jetzt anhand der Bearbeitungszeit auf diejenigen übertragen, die herkömmlicherweise für die Aufgabe zuständig sind: Professionelle ÜbersetzerInnen.

Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Website von Translated

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005826/de/

Contacts:

Silvio Gulizia

Head of Content

E-Mail: silvio@translated.com

Mobil: +39 393.1044785