In der letzten Woche beeinflussten die Zinsentscheidungen von EZB und Fed die Kauf- und Verkaufentscheidungen der wikifolio Trader. Unabhängig davon sorgten positive Studienergebnisse eines Krebsimpfstoffs von Moderna für einen Run auf die Aktie. Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Moderna 8.23% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 2 ABO Wind 5.52% eMobility 3 Südzucker 9.16% vegan Concret 4 Plan Optik 12.97% PPinvest Searching Alpha 5 Arafura Resources 16.48% 25 Jahre Börsenerfahrung ...

