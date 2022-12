LG Energy Solution hat eine Investition von insgesamt 4 Billionen Won (2,9 Milliarden Euro) bis Ende 2026 in sein Werk Ochang in Südkorea angekündigt, um dort die Produktionskapazitäten für E-Auto-Rundzellen zu steigern und ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum zu errichten. Mit der Erweiterung der Batteriefabrik will LGES in Ochang 1.800 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Die Gesamtinvestition ...

