Elon Musk hat sich die Kritik an seiner Strategie bei Twitter zu Herzen genommen und die Community über seine künftige Rolle bei dem Kurznachrichtendienst abstimmen lassen. Musk machte klar, dass er sich an das Ergebnis der Umfrage halten werde. Das Ergebnis steht seit wenigen Minuten fest.Elon Musk steht vor dem Rücktritt als Unternehmenschef. 57,5 Prozent der Nutzer stimmten am Montag dafür, dass er den Posten des CEO räumt. An der Umfrage haben sich 17,5 Millionen User beteiligt.In Kürze mehr.

