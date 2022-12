Im Schiefergebirge prüft die WSK Puls seit etwa zehn Jahren den Bau eines Pumpspeicher-Kraftwerks. Vattenfall hat die Projektegesellschaft nun übernommen. Die WSK Puls GmbH mit Sitz in Erfurt ist eine Tochter der Strabag SE. Sie verantwortete bisher das Vorhaben "Wasserspeicher-Kraftwerk Leutenberg/Probstzella", das in der Nähe von Saalfeld in Thüringen entstehen könnte. Das Projekt hat in Zuge der Planungen bereits das Raumordnungsverfahren des Landesverwaltungsamts Thüringen durchlaufen.Vattenfall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...