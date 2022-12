Patrick Dewayne im Interview Daniel Sailer von Metzler Asset Management zu den Aussichten von ESG Unternehmen 2023. Die Welt im Sog des Stagflationsschocks, so oder so ähnlich könnte man die Perspektive beschreiben wenn wir einen Ausblick auf das Jahr 2023 wagen. Wir haben es in der vergangenen Woche erlebt was bedeutet, wenn die Notenbanken und ihre Projektionen für die Wirtschaft die Börsen abwürgen und statt in den Weihnachts Honey Moon in den Weihnachts Blues entlassen und jeder von uns die Festtage herbeisehnt. Neben der makroökonomischen Gesamtgemengelage der Märkte ist in diesem Jahr vor allem in Sachen ESG so einiges an Besonderheiten aufgetreten bzw. bemerkenswert, dass wir und genauer ansehen wollen.