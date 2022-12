Bielefeld (ots) -Die Pflegebranche leidet seit geraumer Zeit unter dem anhaltenden Fachkräftemangel. Ein Umstand, der durch schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne begünstigt wird. Zu allem Überfluss haben Pflegekräfte an Unikliniken in Nordrhein-Westfalen wochenlang für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt - nun erwarten sie eine Reaktion."Die Geschehnisse in Nordrhein-Westfalen sind alarmierend: Pflegebetriebe können sich nicht weiter auf die Hilfe des Staates verlassen - sie müssen das Heft selbst in die Hand nehmen", sagt Michael Moskal. Dank seiner täglichen Zusammenarbeit mit Pflegeheimen und Krankenhäusern weiß der Recruiting-Profi, wie die Betriebe Fachkräfte auf sich aufmerksam machen und die Zufriedenheit ihres vorhandenen Personals steigern. Im Folgenden analysiert er die Hintergründe der aktuellen Geschehnisse und verrät, wie Pflegebetriebe erneute Streiks zuverlässig verhindern - und stattdessen zum Mitarbeitermagneten werden.1. Mit dem eigenen Team werbenUm zum Bewerbermagneten zu werden, müssen Pflegebetriebe Emotionen wecken und Authentizität transportieren. Am besten gelingt das, indem sie mit einem glücklichen Team werben, das Mitarbeitervorteile glaubwürdig kommuniziert. Es lohnt sich, die Besonderheiten der Arbeitskultur im Unternehmen zu präsentieren - zum Beispiel in Form von freudigen Alltagsmomenten oder interessanten Teamaktivitäten. In den Medien kommt dieses Thema meist viel zu kurz, dabei gibt es auch in der Pflege nicht immer nur graue und stressige, sondern auch freudvolle Tage!2. Mitarbeiter zu Wort kommen lassenWenn es um die Motivation von Pflegekräften geht, so steht der menschliche Faktor an oberster Stelle. Am wichtigsten ist ihnen die Dankbarkeit und Anerkennung der pflegebedürftigen Menschen, um die sie sich kümmern. Dieser Faktor ist für den Großteil des vorhandenen Personals ausschlaggebend. Bei der Mitarbeitersuche sollte man das eigene Team daher unbedingt zu Wort kommen lassen, um aufzuzeigen, wie positiv der Einfluss ist, den man als Pflegekraft ausübt. Je persönlicher das Bild ist, das sich potenzielle Bewerber machen können, desto mehr Bewerbungen werden eingehen.3. Spannende Arbeitsmodelle in der PflegeDie Vereinbarkeit des Privat- und Berufslebens ist gerade im Pflegebereich eine große Herausforderung. Pflegebetriebe, die ihren Mitarbeitern flexible Arbeitsmodelle anbieten, haben in dieser Hinsicht die Nase vorn, denn sie gewinnen einiges an Sympathie-Punkten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Arbeit in der Intensivpflege, bei der die Mitarbeiter für zwölf Arbeitsstunden täglich vor Ort sind. Dafür haben sie dann aber auch 15 Tage im Monat frei, was für die Pflegekräfte natürlich mit klaren Vorteilen einhergeht.4. Attraktives Gehalt nach Tarif bezahlenPflegebetriebe sind seit kurzem dazu verpflichtet, eine tarifliche Entlohnung an ihr Pflegepersonal zu zahlen. Nach dem Tariftreuegesetz müssen die Unternehmen ihre Fachkräfte also mindestens nach Tarifhöhe bezahlen. Gerade für dreijährig examinierte Pflegekräfte ist das sehr positiv, denn sie können dank der gesetzlichen Anpassungen mit guten Verdienstmöglichkeiten rechnen. Diese Vorteile sollten Pflegebetriebe unbedingt nach außen hin kommunizieren.5. Sicherheit im Job entsprechend herausstellenSicherheit im Job ist nach wie vor einer der größten Vorteile der Pflegebranche. Wer in diesem Bereich eine Ausbildung hat, wird in Zukunft nie Probleme haben, Arbeit zu finden, denn es werden immer mehr Pflegekräfte gesucht. Pflegebetriebe, die es schaffen, diesen Aspekt positiv hervorzuheben, werden folglich als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen - und können so sofort mehr Bewerbungen generieren.Über Michael Moskal und Pflegekraft.de:Michael Moskal ist ebenso wie David Neumann Geschäftsführer der Recruiting-Agentur Pflegekraft.de, die auf die Mitarbeitergewinnung im Pflegesektor spezialisiert ist. Deutschlandweit konnten die Experten bereits über 200 Pflegeunternehmen dabei unterstützen, mehr Bewerbungen von qualifizierten Pflegefachkräften zu erhalten. Dadurch müssen Pflegeheime, Pflegedienste und Krankenhäuser nicht mehr auf Personalvermittlungen oder Zeitarbeitsfirmen zurückgreifen. Vielmehr bekommen sie ihre offenen Stellen eigenständig, schnell und effizient mit der Methode von Pflegekraft.de besetzt. Mehr Informationen unter: https://pflegekraft.de/.Pressekontakt:Pflegekraft.dehttps://pflegekraft.deMONE Consulting GmbHVertreten durch: Michael Moskal und David NeumannPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: MONE Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158789/5398167