Ehemaliger President von McAfee soll nächste Wachstumsphase bei Sectigo, dem führenden Unternehmen für digitales Vertrauen, vorantreiben

ROSELAND, New Jersey, Dec. 19, 2022, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Zertifikaten und automatisiertem Certificate Lifecycle Management (CLM), hat heute bekanntgegeben, dass sein Verwaltungsrat Kevin Weiss mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt hat.



Weiss verfügt über mehr als 25 Jahre Strategie- und Führungserfahrung im Technologiebereich und wechselt von Spireon, einem marktführenden Anbieter von Fahrzeuganalyse- und Telematiklösungen, wo er mehr als sechs Jahre lang als CEO tätig war, zu Sectigo. Während dieser Zeit half Weiss, die Technologie und die Markteinführung des Unternehmens zu steuern. Zuvor war er CEO von Unitrends, einem globalen Technologieunternehmen, das End-to-End-Lösungen für die Geschäftswiederherstellung anbietet, President von McAfee, einem führenden globalen Unternehmen für Netzwerksicherheit, und Senior Vice President bei Ariba (jetzt SAP Ariba), einem Anbieter von Beschaffungssoftware.

"Herr Weiss hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Wachstumsstrategien bei gleichzeitiger Konzentration auf einen überragenden Kundennutzen", so Travis Pearson, Co-Head of Private Equity und Managing Director bei GI Partners. "Mit Blick auf unsere nächste Wachstumsphase sind wir zuversichtlich, dass die bewährten Führungsqualitäten von Herrn Weiss und seine große Erfahrung bei der Erzielung operativer Spitzenleistungen sowie beim Aufbau von Erfolgskulturen Sectigo in die Lage versetzen werden, alle vor uns liegenden Chancen in vollem Umfang zu nutzen."

Der Kernmarkt von Sectigo, der Markt für Public-Key-Infrastrukturen (PKI), Zertifikate und maschinelles Identitätsmanagement, wird laut Markets and Markets bis 2026 voraussichtlich rasch auf 9,8 Mrd. USD anwachsen. In den kommenden Jahren will Sectigo seine Marktpräsenz durch weitere Innovationen im Bereich offener und interoperabler Identitätsmanagementlösungen ausbauen, die es Unternehmen jeder Größe ermöglichen, eine solide Grundlage für digitales Vertrauen zu schaffen und letztlich sichere Geschäfte zu tätigen.

"Nachdem ich in meiner früheren Laufbahn bei McAfee gearbeitet habe, freue ich mich darauf, meine Reise in der Cybersicherheitsbranche fortzusetzen. Sectigo hat einen guten Ruf für die Bereitstellung hochwertiger digitaler Vertrauenslösungen. Unser robustes Produktportfolio und unsere umfangreiche Partnergemeinschaft werden auch in der nächsten Wachstumsphase eine wichtige Rolle spielen", so Weiss. "Ich freue mich sehr, in einer Zeit bei Sectigo einzusteigen, in der digitales Vertrauen weiterhin eine wichtige Rolle spielt, da wir uns alle mit Fragen der Cybersicherheit in unserer allgegenwärtig vernetzten Welt auseinandersetzen müssen."

Weiss fuhr fort: "Ich freue mich darauf, unser Team zu leiten und die unglaublichen Marktchancen von Sectigo zu nutzen. Die einzigartige Position von Sectigo als Zertifizierungsstelle, Anbieter von CLM-Lösungen und Anbieter von Web-Sicherheitslösungen bedeutet, dass Unternehmen, die in die Identitätsmanagement-Lösungen von Sectigo investieren, Zugang zu einem robusten Ökosystem haben, das in der Lage ist, alle ihre PKI-bezogenen Anforderungen zu erfüllen. Die Fähigkeiten von Sectigo decken den gesamten Prozess von der Ausstellung bis zur Verwaltung und darüber hinaus ab, was es Sectigo ermöglicht, sowohl bestehende als auch neue Anwendungsfälle mit Leichtigkeit umzusetzen."

Weiss tritt die Nachfolge von Gary Greenfield an, der Anfang des Jahres als Interims-CEO fungierte.

Über Sectigo

Sectigo ist ein führender Anbieter von digitalen Zertifikaten und automatisierten CLM-Lösungen.

Über GI Partners

GI Partners wurde 2001 gegründet und ist eine private Investmentgesellschaft mit über 140 Mitarbeitenden und Niederlassungen in San Francisco, New York, Dallas, Chicago, Greenwich, Scottsdale und London. Das Unternehmen verfügt über ein verwaltetes Vermögen von insgesamt 35 Mrd. USD und investiert im Auftrag führender institutioneller Anleger auf der ganzen Welt über seine Private-Equity-, Immobilien- und Dateninfrastrukturstrategien. Die Private-Equity-Strategie investiert in erster Linie in Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Dienstleistungen und Software. Die Immobilienstrategie konzentriert sich in erster Linie auf Technologie- und Life-Sciences-Immobilien sowie andere spezialisierte Immobilientypen. Die Dateninfrastruktur-Strategie investiert in erster Linie in Infrastrukturunternehmen, die die digitale Wirtschaft unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.gipartners.com .