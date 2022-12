(shareribs.com) Detroit / Seoul 19.12.2022 - Batterieproduzent CATL und Autobauer Ford prüfen derzeit den gemeinsamen Bau einer Batteriefabrik in den USA. LG Energy Solutions will drei Milliarden in den Ausbau der Batteriekapazitäten investieren. Die meisten großen Autobauer sind derzeit damit beschäftigt, die Verfügbarkeit von Batterien für E-Autos zu erhöhen. Dabei gehen die Autobauer Kooperationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...