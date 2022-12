Blockley, England (ots/PRNewswire) -Als Reaktion auf die dringende Nachfrage nach mehr Brandprüfungseinrichtungen im Vereinigten Königreich wurde heute in Blockley, Gloucestershire, ein großes neues Labor für Feuerbeständigkeitsprüfungen eröffnet, das über zwei der größten Öfen ihrer Art verfügt.UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften, gab heute in Zusammenarbeit mit der U.K. Fire Protection Association (FPA), einer aktiven Forschungs- und Prüforganisation und der nationalen Brandschutzorganisation des Vereinigten Königreichs, die Eröffnung eines neuen Labors zur Prüfung der Feuerbeständigkeit von Bauprodukten und -systemen, Türen und Fenstern, Brandschutzabschottungen, Fugensystemen und verwandten Feuerschutzprodukten bekannt.Die in Blockley, Gloucestershire, im Herzen der Cotswolds gelegene Einrichtung verfügt über von UL Solutions finanzierte Öfen zur Prüfung der Feuerbeständigkeit, von denen Hersteller aus dem Vereinigten Königreich, Europa und der ganzen Welt profitieren werden, die eine unabhängige Feuerprüfung und Zertifizierung benötigen. Die Prüfmöglichkeiten des Labors, die von der FPA durchgeführt werden, werden Herstellern zugute kommen, die UKCA- und CE-Kennzeichnungsdienste (Konformitätsbewertung im Vereinigten Königreich und Conformité Européenne-Kennzeichnung) in Anspruch nehmen wollen.Das von UKAS nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labor verfügt über BS 8414-Prüfstände, die durch zwei neue Öfen ergänzt werden. Der große, 4 mal 3 Meter große Wandofen kann größere Prüfmuster aufnehmen, und es können mehr Systeme gleichzeitig geprüft werden, so dass UL Solutions seinen Kunden schnellere Ergebnisse liefern kann."Dieses neue Labor bietet die dringend benötigte zusätzliche Kapazität für Feuerbeständigkeitsprüfungen, und wir freuen uns, dass wir mit der FPA an diesem Projekt gearbeitet haben", erklärte Karine Johnfroe, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin der Gruppe "Built Environment" bei UL Solutions. "Die Partnerschaft zwischen der FPA und UL Solutions unterstreicht unsere gemeinsame Mission, für eine sicherere Welt zu arbeiten. Mit dem Labor in Blockley und dem Angebot von Dienstleistungen, die helfen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sind wir in der Lage, gegenüber den Aufsichtsbehörden als zuverlässiger und vertrauensvoller Anbieter aufzutreten, und gleichzeitig Bauunternehmer und Bauherren dabei zu unterstützen, dass die von ihnen verwendeten Bauprodukte die gesetzlichen Anforderungen erfüllen."Die Eröffnung des neuen Labors ist eine gute Nachricht für Hersteller, Planer und Bauunternehmer. Nach der Brandtragödie im Grenfell Tower im Jahr 2017 müssen sie nun detaillierte Prüfdaten für ihre Projekte vorlegen und verfügen über mehr unabhängige Prüfkapazitäten im Vereinigten Königreich. Der Standort des Labors in Mittelengland, das Brandschutz-Know-how der beiden Partner und die Synergien, die sich aus der Zusammenarbeit von UL Solutions und der FPA ergeben, werden dazu beitragen, den Bedarf an unabhängigen Prüfkapazitäten zu decken und eine bessere Einhaltung der Brandschutzvorschriften für eine breite Palette von Bauprodukten und -systemen zu gewährleisten. Obwohl das Feuerbeständigkeitslabor in erster Linie zur Unterstützung der im Vereinigten Königreich ansässigen Hersteller entwickelt wurde, dient es auch als Ressource für Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreichs, die sich nach dem Brexit Zugang zum britischen Markt verschaffen wollen und die damit bestätigen können, dass ihre Produkte die britischen Anforderungen und Normen erfüllen."Die FPA ist erfreut, Teil dieser dynamischen Zusammenarbeit mit UL Solutions zu sein, die die Kapazitäten und Fähigkeiten an unserem Standort in Blockley weiter verbessern wird", so Jonathan O'Neill OBE, der Geschäftsführer der FPA. "Die Zertifizierungen von UL Solutions sind allgemein anerkannt und geben den zuständigen Behörden die Gewissheit, dass die Produkte die Anforderungen der Vorschriften erfüllen. Dank unserer Zusammenarbeit haben Hersteller und Systemanbieter jetzt nicht nur Zugang zu den Tests und Zertifizierungen, die im Vereinigten Königreich vorgeschrieben sind, sondern können auch die Anforderungen von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt erfüllen."Die Einrichtung in Blockley ergänzt die bestehenden Prüf- und Zertifizierungsdienste von UL Solutions im Vereinigten Königreich, die sich mit der Prüfung von Fassaden, Gebäudehüllen und Türbeschlägen befassen, einschließlich der Prüfung einer Vielzahl nordamerikanischer und europäischer Normen.Informationen zu UL SolutionsUL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.Informationen zur Fire Protection AssociationDie Fire Protection Association (FPA) ist die führende Brandschutzorganisation im Vereinigten Königreich. Sie arbeitet daran, die Gefahren von Bränden zu erkennen und Kunden dabei zu unterstützen, feuerbedingte Risiken durch Forschung, Beratung, Schulungen, Veröffentlichungen, Risikobewertungen und Audits zu verringern. Mit über 4.000 Mitgliedern setzt sich die FPA aktiv für die Weiterentwicklung von Brandschutzstandards ein, indem sie Lobbyarbeit bei der Regierung betreibt.Presskontakte:Steven BrewsterUL SolutionsULNews@UL.comTel.: +1 (847) 664.8425Liz MaleLMC, 4-5 Manor Courtyard, Sherington MK16 9PRDurchwahl: +44 (0)7778 778 361Büro: +44 (0)1234 712 27Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1952989/Blockley_furnace_grand_opening.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ul-solutions-und-die-fire-protection-association-eroffnen-neues-labor-fur-brandprufungen-im-vereinigten-konigreich-301706077.htmlOriginal-Content von: UL Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164269/5398275