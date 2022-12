Das französische Wasserstoff-Unternehmen Lhyfe wird künftig mit dem deutschen Konzern Schaeffler zusammenarbeiten. Von Matthias Fischer Beide Unternehmen haben eine Zusammenarbeit in Form eines Letter of Intent (LoI) für die Produktion und Abnahme von grünem Wasserstoff vereinbart. "Lhyfe will eine Elektrolyseur-Anlage auf dem Werksgelände von Schaeffler in Herzogenaurach errichten und betreiben. Mit einer Kapazität von bis zu 15 Megawatt soll die ...

