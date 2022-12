DJ MÄRKTE USA/Kleine Gegenbewegung nach Ausverkauf erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche zeichnet sich an den US-Börsen eine kleine Gegenbewegung auf die Verluste der Vorwoche ab, die durch Zins- und Rezessionssorgen ausgelöst worden waren. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung an den Kassamärkten an.

Falkenhafte Äußerungen großer Zentralbanken - allen voran die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank - ließen die Anleger zu der Überzeugung gelangen, dass im Kampf gegen die hohe Inflation eine Rezession unausweichlich ist. Daraufhin war der S&P-500 auf den tiefsten Stand seit Anfang November gefallen. Angesichts enttäuschender Konjunkturdaten liege es nahe, dass Anleger den Fokus weg von den Themen Inflation und US-Notenbank hin zu den wahrscheinlichen Folgen der Fed-Geldpolitik im kommenden Jahr verschöben, meint Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.

Die Nachrichtenlage ist am Montag dünn. Es stehen weder Konjunkturdaten von Rang noch wichtige Unternehmenstermine auf der Agenda.

Tesla profitieren von Twitter-Votum zur Zukunft von Musk

Tesla-Aktien steigen vorbörslich um 2,7 Prozent. Die Aktie reagiert damit auf den Ausgang einer Umfrage unter Twitter-Nutzern, ob Elon Musk den Chefsessel der Social-Media-Platform räumen soll. 57,5 Prozent der Teilnehmer der Umfrage sind der Meinung, Musk solle zurücktreten - ein Votum, das Musk nach eigenen Angaben respektieren will. Ein Rücktritt als Twitter-CEO würde es Musk erlauben, sich wieder verstärkt seinen Aufgaben als Tesla-CEO zu widmen.

Der Kurs der Facebook-Mutter Meta fällt um 1,5 Prozent. Die EU-Kommission wirft dem Unternehmen Kartellrechtsverstöße bei Kleinanzeigen vor.

Unter den Nebenwerten schießen Madrigal Pharmaceuticals um 217 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen ermutigende Ergebnisse einer Medikamentenstudie veröffentlicht hat.

Der Dollar, der in der vergangenen Woche zeitweise von seinem Ruf als sicherer Hafen profitiert hatte, kommt leicht zurück. Der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent.

US-Staatsanleihen sind ebenfalls nicht gefragt. Sinkende Kurse treiben die Renditen nach oben.

Die Ölpreise ziehen etwas an. Hier stütze die Absicht der USA, ihre strategischen Ölreserven wieder aufzufüllen, heißt es aus dem Handel. Diese wirke der Befürchtung einer globalen Wirtschaftsschwäche entgegen.

Der Preis für europäisches Gas fällt weiter. Trotz der derzeitigen Minustemperaturen sind die Gasspeicher in Deutschland noch zu rund 88 Prozent gefüllt, wie der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, am Montag sagte.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,20 +0,4 4,20 347,3 5 Jahre 3,67 +4,5 3,63 241,4 7 Jahre 3,65 +6,1 3,59 220,9 10 Jahre 3,55 +6,6 3,49 204,3 30 Jahre 3,62 +8,1 3,54 172,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Fr, 17:07 % YTD EUR/USD 1,0602 +0,1% 1,0636 1,0621 -6,8% EUR/JPY 144,77 +0,4% 144,50 145,17 +10,6% EUR/CHF 0,9886 +0,0% 0,9907 1,0726 -4,7% EUR/GBP 0,8715 +0,0% 0,8724 0,8735 +3,7% USD/JPY 136,56 +0,3% 135,85 136,63 +18,6% GBP/USD 1,2165 -0,0% 1,2192 1,2163 -10,1% USD/CNH (Offshore) 6,9757 -0,1% 6,9787 6,9830 +9,8% Bitcoin BTC/USD 16.742,04 -0,1% 16.746,44 16.956,18 -63,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,87 74,29 +0,8% +0,58 +8,1% Brent/ICE 79,57 79,04 +0,7% +0,53 +9,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 108,70 115,45 -5,8% -6,75 +80,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.792,96 1.793,08 -0,0% -0,12 -2,0% Silber (Spot) 23,20 23,22 -0,1% -0,02 -0,5% Platin (Spot) 997,05 994,00 +0,3% +3,05 +2,7% Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,2% +0,01 -14,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 19, 2022 08:25 ET (13:25 GMT)

