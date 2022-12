Wie schon seit einigen Jahren angekündigt, hat Semperit nun die Medizin-Sparte veräussert. Käufer für das Handschuhgeschäft ist es der südostasiatische Handschuhproduzent Harps Global mit Sitz in Singapur und Produktion in Malaysia. Der Verkaufspreis (cash and debt free) liegt bei 115 Mio. Euro. Seitens der Raiffeisen-Analysten heißt es in einer Kurzmitteilung: "Der Verkaufspreis liegt klar über den Erwartungen und trägt zudem zu einem klareren Profil des Unternehmens als industrieller Gummispezialist bei. Wir betrachten eine Veräußerung als Voraussetzung für eine Neubewertung der Aktie. "Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach Bekanntgabe des Sempermed-Verkaufs die Kauf-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von ...

