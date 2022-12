Köln (ots) -Der "Sisi"-Hype geht weiter: Nach dem kaiserlichen Debüt der ersten Staffel und dem erfolgreichsten Fiction-Neustart auf RTL+ jemals* bricht "Sisi" kurz nach Streamingstart am 16. Dezember 2022 ihren eigenen Rekord! Die sechs neuen, emotionalen Folgen der zweiten Staffel lassen die Herzen der Streamer:innen höherschlagen und bescheren dem RTL+ Highlightformat nach wenigen Tagen noch höhere Abrufzahlen als Staffel 1. Damit erstrahlt Staffel 2 von "Sisi" als erfolgreichster Fiktion-Neustart ever auf RTL+. Am 27. und 28. Dezember 2022 zeigt RTL die erfolgreiche Event-Serie, produziert von Story House Pictures, als Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr.Dominique Devenport und Jannik Schümann sind erneut als legendäres Liebespaar Sisi und Kaiser Franz zu sehen. Auch Grimme-Preis-Gewinnerin Désirée Nosbusch steht als Erzherzogin Sophie, Franz' Mutter, wieder vor der Kamera.Weitere Informationen, Interviews, Fotos sowie Inhaltsangaben finden Sie in der Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/Sisi-Staffel-2-Folgen-7-12/) im Media Hub."Sisi" im Stream auf RTL+ (https://www.tvnow.de/serien/sisi-19578)Der "Sisi"-Trailer zum Einbetten: https://www.youtube.com/watch?v=BnX9Z0zjc9M&t=8sAlle Infos bei RTL News: https://www.rtl.de/sendungen/serie/sisi/Auf dem offiziellen Instagram-Account (@sisi.rtl) (https://www.instagram.com/sisi.rtl/) finden Sie exklusive Einblicke rund um die Event-Serie. SisiStaffel2 SisiRTLPlus*Die Einordnung bezieht sich ebenfalls auf die Zeit vor Umbenennung des Entertainment-Angebots.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 19.12.2022Über RTL+RTL+ ist mit mehr als 3,7 Millionen Abonnent:innen der führende deutsche Streamingdienst im Markt. Mit der Premium- und der Musik-App bietet RTL+ ein gattungsübergreifenden Angebot aus Video, Musik und Podcasts. Im Video-Bereich können Kund:innen auf über 55.000 Programmstunden zugreifen. Neben Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und preisgekrönten Fiction-Formaten umfasst das Angebot Spielfilme, exklusive Lizenzserien, Livesport, einen Kids-Bereich sowie alle Livestreams und zahlreiche Highlights der TV-Sender von RTL Deutschland. Mit Abschluss eines Abos können die User:innen über "RTL+ Musik" außerdem zusätzlich auf mehr als 90 Millionen Songs, kuratierte Playlists, Radio-Streams sowie Soundtracks zu beliebten Serien, Shows und Realityformaten zugreifen. Das Podcast-Angebot ist kostenfrei auf "RTL+ Musik" verfügbar und umfasst viele Tausend Formate, darunter rund 200 Eigenproduktionen der RTL-Produktionseinheit Audio Alliance sowie exklusive Neuzugänge. RTL+ wird Schritt für Schritt zum vollumfänglichen crossmedialen Angebot ausgebaut. Auf Hörbücher und digitale Premium-Zeitschriften können sich die Abonnent:innen zukünftig ebenfalls freuen.Pressekontakt:Kommunikation RTL DeutschlandJovan Evermannjovan.evermann@rtl.deKommunikation RTL DeutschlandJanine Steinjanine.stein2@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5398389