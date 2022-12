Newcrest Mining (ISIN: AU000000NCM7) gab heute bekannt, dass Managing Director und Chief Executive Officer (CEO) Sandeep Biswas in den Ruhestand geht. Demzufolge wird ab heute Newcrests Chief Financial Officer (CFO) Sherry Duhe die Rolle des Interims-CEO übernehmen. Sie ist seit Februar 2022 im Unternehmen. Dabei wird Sie vom Unternehmen als erfahrene Führungspersönlichkeit herausgestellt. Denn sie war vorher beireits als Chief Financial Officer bei zwei an der ASX notierten Unternehmen tätig. Der ...

