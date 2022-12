Die Zentralbanken haben die Marktteilnehmer auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. In den USA und in der Eurozone wurden die Zinssätze um jeweils 50 Basispunkte angehoben, jedoch auf die Notwendigkeit verwiesen, die Zinsen im restriktiven Bereich zu belassen, um die Inflation nachhaltig zu bekämpfen. Der von den Markteilnehmern antizipierte Wendepunkt der Geldpolitik dürfte damit auf sich warten lassen. Da die Märkte in den letzten Wochen von der Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus und der Aussicht auf rasche Zinssenkungen getrieben ...

