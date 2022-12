EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

19.12.2022 / 16:01 CET/CEST

Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen gemäß §11c AktG Eckert & Ziegler erwirbt sämtliche Anteile an der MYELO Therapeutics GmbH Berlin, den 19.12.2022. - Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG hat von der ELSA 2 Beteiligungen GmbH, einer ihr nach dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) nahestehenden juristischen Person, 43% der Anteile an der MYELO Therapeutics GmbH für 5,3 Mio. EUR erworben. Gleichzeitig kaufte sie den Gründern des Unternehmens sämtliche Anteile ab, so dass Eckert & Ziegler zusammen mit den bereits gehaltenen nunmehr alle Anteile an der Berliner Medikamentenentwicklungsfirma besitzt. Der Vorstand

