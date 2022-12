Litecoin Kurs: Zinssorgen holen Anleger wieder ein - Halving im Blick

Krypto-Anleger sehen sich auch in der letzten Woche vor Weihnachten mit geldpolitischen Risiken konfrontiert. Die jüngsten Notenbanksitzungen der Fed und EZB waren offensichtlich nicht nach dem Geschmack der Investoren. Die Aussicht auf ein weiterhin hohes Tempo im Zinserhöhungszyklus dies- und jenseits des Atlantiks macht den Sektor riskanter Anlageklassen unattraktiv.

Für Litecoin geht es nach dem jüngsten Ausflug bis zur 80-Dollar-Marke unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen wieder gen 60er-Marke. Auf Wochensicht verliert LTC rund 15 Prozent. Übergeordnet gilt es, das "Halving-Event" im Blick zu behalten. Ausgang der Fed- und EZB-Sitzung verprellt Anleger - geldpolitischer Gegenwind dürfte auch in 2023 bestehen bleiben Die Ergebnisse der jüngsten Notenbanksitzungen haben am Krypto-Markt ihre Spuren hinterlassen. Auch wenn die US-amerikanische Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) wie erwartet ihr Zinslevel um jeweils 50 Basispunkte nach oben geschraubt haben, gefiel den Anlegern offensichtlich nicht die verbale Kommunikation durch die Notenbank-Chefs. Insgesamt zeigten sich Jerome Powell und Christine Lagarde falkenhafter als im Vorfeld eingepreist. Dies nährt in Anlegerkreisen verstärkt die Sorge, dass der geldpolitische Gegenwind auch im Jahr 2023 bestehen bleiben könnte. Im Kampf gegen die grassierende Inflation bleibt sich insbesondere die Fed damit ihrer restriktiven Linie treu, trotz zuletzt rückläufiger Teuerungsdaten.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.