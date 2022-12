Fast jede zweite in der Schweiz wohnhafte Person gibt in einer Umfrage der Bank Cler an, dass die Teuerung ihr Haushaltsbudget «sehr oder ziemlich belastet».Basel - Der Traum vom neuen Rennvelo? Das Alte tuts noch. Die grössere Auslandreise? Nicht unbedingt jetzt. Fast jede zweite in der Schweiz wohnhafte Person gibt in einer Umfrage der Bank Cler an, dass die Teuerung ihr Haushaltsbudget «sehr oder ziemlich belastet». Und die Befragten blicken sorgenvoll in die nähere Zukunft: Zwei von drei machen sich «sehr starke» oder «ziemlich starke» Sorgen...

Den vollständigen Artikel lesen ...