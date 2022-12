Ein volatiles Börsenjahr neigt sich dem Ende zu und 2023 steht schon in den Startlöchern. Der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die Inflation und die restriktive Geldpolitik hat die Anleger in diesem Jahr in Atem gehalten. Aber wie geht es im neuen Jahr weiter an der Börse? Diese Frage beantwortet Nicolai Tietze von Morgan Stanley. Er erklärt, wie Anleger demnach gut investieren können und welche Indizes sie im Fokus haben sollten.