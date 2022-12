Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA23267C1032 Cypher Metaverse Inc. 19.12.2022 CA23267C2022 Cypher Metaverse Inc. 20.12.2022 Tausch 10:1

CA33618F1018 First Responder Technologies Inc. 19.12.2022 CA33618F3097 First Responder Technologies Inc. 20.12.2022 Tausch 25:1

US98872L1026 Yumanity Therapeutics Inc. 19.12.2022 US49461C1027 Kineta Inc. 20.12.2022 Tausch 7:1

SE0018690059 Endomines AB 19.12.2022 FI4000508023 Endomines Finland OYJ 20.12.2022 Tausch 1:1

GB00B5LJSC86 Awilco Drilling PLC 19.12.2022 NO0012740218 Awilco Drilling PLC 20.12.2022 Tausch 1:1

CA02138F1071 Altaley Mining Corp. 19.12.2022 CA02138F2061 Altaley Mining Corp. 20.12.2022 Tausch 8:1

